Guerre en Ukraine: les bombardements russes font dix morts et 35 blessés dans une zone résidentielle à Kharkiv

À lire aussi Guerre en Ukraine: la crainte d’une nouvelle escalade après le naufrage du croiseur «Moskva»

Quelques heures plus tard, le Parquet régional a annoncé un bilan de dix personnes tuées et 35 blessées. « Un certain nombre de bâtiments résidentiels ont été endommagés ou détruits », a-t-il ajouté, accompagnant son communiqué sur Facebook de photos d’immeubles et voitures en partie détruits. « La deuxième armée du monde (l’armée russe, NDLR), comme il s’avère, ne peut se battre qu’avec la population civile », a ironisé M. Sinegoubov, appelant les habitants à ne pas sortir dans la rue sauf nécessité absolue.

Plus tôt vendredi, sept civils avaient été tués et 27 autres blessés par des tirs russes sur des bus d’évacuation dans la région de Kharkiv, selon le Parquet ukrainien.