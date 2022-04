Sept parcours permanents VTT en Wallonie d’ici l’été

La ministre wallonne en charge du Tourisme, Valérie De Bue, inaugure samedi les Trails centers VTT des communes d’Aywaille, en province de Liège, et de Bouillon, en province de Luxembourg, annonce son cabinet. Il s’agit de parcours permanents VTT «spécialement conçus pour les vététistes qui aiment la descente et les passages plus techniques». Un balisage spécifique et un code couleur adapté à chaque niveau de difficulté ont été posés.

D’ici l’été 2022, quatre autres trails centers VTT verront le jour en Wallonie dans les communes d’Ottignies (Bois des rêves), Malmedy, Chaudfontaine et Amay. Ceux-ci viendront s’ajouter aux Trails centers VTT de Spa, Aywaille et Bouillon.