777 Partners, les nouveaux propriétaires du Standard, déjà contestés par les supporters du Red Star (vidéo)

Le match a tout d’abord été stoppé à la 18e minute pendant quelques instants puis à la 32e minute, l’arbitre a interrompu la rencontre pendant près de 40 minutes en raison des fumigènes lancés par le kop francilien. Après l’intervention de l’entraîneur Habib Beye et du speaker du stade pour calmer les esprits, la rencontre a finalement pu reprendre. Mais, le calme fut de courte durée ! Dix minutes plus tard, l’arbitre a renvoyé les deux équipes aux vestiaires après le jet de fumigènes sur la pelouse, une nouvelle fois. La rencontre a, dès lors, été interrompue définitivement.

« 777 not welcome », « Tout le monde déteste les fonds de placement », tels étaient les propos que l’on pouvait lire et entendre dans les tribunes du stade Bauer, ce vendredi soir, lors de la recnontre face à Sète. En effet, les Ultars du Red Star ont protesté contre le rachat imminent du club par le fonds d’investissement 777 Partrners, qui a également racheté le Standard de Liège récemment.

Cette soirée agitée dans les tribunes avait été annoncée par les Ultras du Red Star pour protester contre la vente du club au fonds d’investissement 777 Partrners, présidé par Josh Wander.

Une vente de 15 millions d’euros

Selon Le Parisien, une vente a été négociée aux alentours de 15 millions d’euros avec le président actuel, Patrice Haddad. Le fonds d’investissement américain souhaite une nouvelle fois investir dans le football européen en acquérant le Red Star, actuellement 11e en National. 777 Partners possède déjà le Genoa (Serie A italienne), le Standard de Liège (D1A Belge) et le Vasco de Gama (D1 brésilienne).

La vente sera officialisée dans les prochaines semaines pour une somme de 15 millions d’euros donc ! Les Ultras avaient dès lors annoncé, dans les colonnes du Parisien, leur volonté de faire capoter le projet. Ce qui a donné lieu à des chants tels que « Qui ne saute pas est 777 » ou encore « Tout le monde déteste les fonds de placement » accompagnés d’une banderole affichant « 777 not welcome » et plusieurs affichettes où étaient écrit « 777 out ». Les Ultras expliquent leur mécontentement par le fait que pour eux, 777 Partners privilégie « le business avant le sportif » et que « le Red Star sera la 5e roue du carrosse car ils possèdent déjà plusieurs clubs. »