Un ancien international italien s’en prend à Carlo Ancelotti: «Je ne me souviens pas d’un seul joueur qu’il a fait progresser»

Antonio Cassano a attaqué le coach actuel du Real Madrid et pense que les Merengues ont été qualifiés par chance en Ligue des champions.

Invité sur la chaîne Twitch « Bobo TV », Antonio Cassano n’y a pas été de main morte envers Carlo Ancelotti, l’actuel entraîneur du Real Madrid. L’ancien international italien n’est pas impressionné par les récentes prestations des Merengues et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’affectionne particulièrement pas Carlo Ancelotti. « Le Real Madrid a mal joué contre Chelsea et le PSG. Ancelotti a vraiment, vraiment de la chance. Mais la chance finira tôt ou tard », a-t-il avancé avant de se concentrer sur le coach madrilène. « Le Real Madrid ne joue pas bien en Liga. Ancelotti fait que les joueurs se sentent bien, mais je ne me souviens pas d’un seul qui ait progressé sous lui », a souligné l’ancien attaquant de l’Inter Milan.

L’italien n’est donc visiblement pas impressionné par le Real Madrid cette saison et encore moins par son compatriote qui dirige l’équipe.