Marianne Vos, testée positive au coronavirus, ne prendra donc pas le départ de Paris-Roubaix

Marianne Vos a été testée positive au coronavirus et doit renoncer à prendre le départ de Paris-Roubaix samedi, a annoncé son équipe. La Néerlandaise de la formation Jumbo-Visma avait terminé deuxième de la première édition de la version féminine de l’Enfer du Nord l’an dernier.

« La déception est énorme », a commenté Marianne Vos, 34 ans, qui avait fait l’impasse sur l’Amstel Gold Race dimanche dernier. « J’attendais beaucoup de cette course. Le monde s’est un peu écroulé quand j’ai appris le résultat du test ce matin. Mais il ne faut pas prendre de risques avec la santé. Je rentre à la maison, je me repose et j’espère que je vais continuer à me sentir bien. »