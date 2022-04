Justine Henin en a ras le bol de l’agressivité dans le tennis «Cela devrait être puni plus sévèrement!» (vidéo)

Justine Henin déplore les scènes violentes qui se déroulent de plus en plus sur les courts de tennis. Entre les raquettes cassées volontairement ou les arbitres pris à parti, elle en a ras le bol de ces images qui ternissent la discipline. « Avec des attitudes vulgaires et violentes, vous atteignez ma limite. Nous devons réagir », a déclaré Justine Hennin à Eurosport Tennis Club.

Elle fait notamment allusion à Alexander Zverev qui a fracassé sa raquette sur la chaise de l’arbitre à Acapulco. « Nous espérons que des actions concrètes seront prises pour mettre fin à ce comportement extrême. Vous ne pouvez pas crier sur un arbitre. Et c’est un vrai problème si vous cassez une raquette et que les morceaux volent presque jusqu’à un ramasseur de balles. D’accord, vous pouvez être épuisé et frustré. Mais ce que Zverev faisait là-bas… nous ne pouvons plus le revoir. Ce qu’il fait est intimidant. Cela devrait être puni beaucoup plus sévèrement ! Casser une raquette, ce sont des images qui n’ont pas leur place à la télévision. Les meilleurs athlètes devraient être des modèles », ajoute la septuple gagnante du Grand Chelem.

Ce n’est pas la première fois qu’elle déplore de tels actes dans le monde du tennis. Il y a quelques semaines, l’ancienne championne pointait le comportement inacceptable de Daniil Medvedev, qui s’en était pris à un arbitre lors de l’Open d’Australie.