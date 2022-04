Présidentielle 2022: ce que disent les derniers sondages

Ils se rendent coup sur coup. Les deux finalistes à la présidentielle, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, s’affrontaient vendredi projet contre projet et sur un ton de plus en plus personnel. Pour le président sortant, le programme de sa rivale d’extrême droite n’est pas « la douceur incarnée ». Sa présidence a été « affreusement autoritaire », lui répond Marine Le Pen.

L’un appelle à faire barrage à l’extrême droite, conscient du fait que cela ne suffit plus et qu’il doit d’abord convaincre. L’autre en appelle au « peuple » pour faire « barrage au retour d’Emmanuel Macron » qui gouverne pour « un petit nombre », mais doit rassurer qu’elle n’est pas dans la « radicalité ».