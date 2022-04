Présidentielle 2022: un rapport accuse Marine Le Pen de détournements

Alors que la campagne du deuxième tour de l’élection présidentielle fait rage et que les Français devront choisir dans moins de 10 jours entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, Mediapart fait des révélations qui pourraient bien embarrasser la candidate d’extrême droite.

Toujours selon Mediapart, l’Office européen de lutte anti-fraude (Olaf) de l’Union européenne (UE), au terme de son rapport long de 116 pages et siglé « sensible », préconise le remboursement par Marine Le Pen, à titre personnel, de la somme de 136.993,99 euros, correspondant à différents détournements de fonds imputés par l’organisme anti-fraude à la candidate d’extrême droite qualifiée pour le second tour de l’élection présidentielle.