Euro Hockey League: pas de finale pour des Gantoises audacieuses

Après leur succès en quart de finale face aux Anglaises de Surbiton, les Flandriennes avaient le redoutable honneur de se frotter aux ultra-favorites de la compétition. Un duel pour une place en finale de l’EHL face à une machine à une véritable machine à gagner et à son armada d’internationales néerlandaises. Comme attendu, c’est évidemment Den Bosch qui lançait les premières escarmouches et qui prenait la direction des opérations. Il fallait surtout éviter de se faire submerger par la vague jaune et noire comme l’avaient été les Irlandaises de Pegasus qui avaient encaissé 5 buts lors des 17 premières minutes, au tour précédent. Mais la Gantoise tenait bon et s’appuyait sur un bloc défensif solide et bien organisé. Les championnes de Belgique tenaient bon et ne fléchissaient pas même sur les deux premières tentatives sur p.c. de la machine à marquer, Fréderique Malta. Le deuxième quart-temps était du même tonneau.