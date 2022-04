Premier League: le superbe coup franc de Cristiano Ronaldo qui offre la victoire à Manchester United (vidéo)

Le Portugais a inscrit un triplé face à Norwich ce samedi et mené les Red Devils vers la victoire (3-2).

Manchester United a souffert pour venir à bout de Norwich, la lanterne rouge de la Premier League, mais a pu s’en remettre à Cristano Ronaldo, auteur d’un triplé. Le Portugais n’avait plus marqué sur coup franc depuis longtemps et celui qu’il a inscrit ce samedi à Old Trafford valait, pour le coup, le détour.