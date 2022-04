Proto, Wasilewski, Boussoufa... Les anciennes gloires d’Anderlecht réunies pour le Legends Game à Waregem (photos et vidéo)

Plusieurs anciens joueurs et actuels d’Anderlecht et Zulte Waregem ses sont réunis ce samedi à Waregem pour célébrer, au cours d’un match amical, la fin de carrière d’Olivier Deschacht et Davy De Fauw. Du beau monde au rendez-vous, avec notamment Silvio Proto, Besnik Hasi, Roland Juhasz, Marcin Wasilewski, Milan Jovanovic, Mbark Boussoufa et Steven Defour côté mauve.

Team Deschacht : Proto (Boeckx); Wasilewski, Hasi, Juhasz, Deschacht; Vanderhaeghe (Dupré), Defour, Goor (Martens); MacDonald, Jovanovic (De Wilde), Boussoufa