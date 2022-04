Paris-Roubaix: Mathieu van der Poel s’attend à un Wout van Aert «à l’avant de la course» (vidéo)

Mathieu van der Poel reste prudent. Grand favori de Paris-Roubaix dimanche, le Néerlandais sait que Wout van Aert, bien que diminué physiquement, sera un sérieux concurrent à la victoire finale. Quoi qu’en dise son équipe, Jumbo-Visma. « Je regarde à ma propre course mais pour moi c’est un des favoris donc il sera à l’avant de la course. C’est plus facile de gérer la course quand il y a plus de bons coureurs. »

« Ce sera une course différente par rapport à l’an dernier. La vitesse sera beaucoup plus élevée. Je préfère ces conditions", a déclaré celui qui s’était imposé l’an dernier.