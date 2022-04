Présidentielle 2022: Marine Le Pen accusée de détournement, voici les derniers sondages

Alors que la campagne du deuxième tour de l’élection présidentielle fait rage et que les Français devront choisir dans moins de 10 jours entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, Mediapart fait des révélations qui pourraient bien embarrasser la candidate d’extrême droite.

Toujours selon Mediapart, l’Office européen de lutte anti-fraude (Olaf) de l’Union européenne (UE), au terme de son rapport long de 116 pages et siglé « sensible », préconise le remboursement par Marine Le Pen, à titre personnel, de la somme de 136.993,99 euros, correspondant à différents détournements de fonds imputés par l’organisme anti-fraude à la candidate d’extrême droite qualifiée pour le second tour de l’élection présidentielle.

Les derniers sondages

Les deux finalistes à la présidentielle, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, s’affrontaient vendredi projet contre projet et sur un ton de plus en plus personnel. Pour le président sortant, le programme de sa rivale d’extrême droite n’est pas « la douceur incarnée ». Sa présidence a été « affreusement autoritaire », lui répond Marine Le Pen.

L’un appelle à faire barrage à l’extrême droite, conscient du fait que cela ne suffit plus et qu’il doit d’abord convaincre. L’autre en appelle au « peuple » pour faire « barrage au retour d’Emmanuel Macron » qui gouverne pour « un petit nombre », mais doit rassurer qu’elle n’est pas dans la « radicalité ».

A quelques jours du scrutin du 24 avril, le président sortant garde l’avantage dans les intentions de vote (de 53 à 55 %) mais avec une marge moindre qu’il y a cinq ans (66/34 %). Et avec toujours plusieurs inconnues, notamment le niveau de l’abstention et le report des 21,95 % de voix qui se sont portées dimanche sur le candidat Insoumis Jean-Luc Mélenchon.