Milan Jovanovic, de passage en Belgique: «La situation du Standard m’attriste»

Il reste une poignées de secondes à jouer avant de clôturer la première période et Milan Jovanovic se retrouve face à Timmy Simons. Quelques passements de jambe et un crochet plus tard, le Serbe décale Sherjill MacDonald qui permet à l’équipe d’Olivier Deschacht de prendre l’avance sur celle de Davy De Fauw. Le ton du jubilé des deux anciens de Zulte est donné, entre pléthore de buts, pour un score final de 4-3 en faveur de la « Team Oli », et souvenirs du bon vieux temps. « C’était un vrai bonheur d’être là, tant pour les anciens équipiers que les adversaires. Il y avait vraiment du beau monde sur la pelouse ». Au milieu de ces stars, Milan Jovanovic a brillé de mille feux, comme si le poids des années n’avait pas d’influence. « C’est gentil mais je ne suis plus tout à fait le même qu’auparavant. Il faut dire que neuf années ont passé, au cours desquelles j’ai eu le temps de réfléchir. Avec le recul, je suis déçu de ne pas avoir jouer plus longtemps.