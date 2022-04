D1B: le RWDM termine par un bon partage (2-2) à Westerlo

Comme toutes les décisions sont déjà tombées, la 28e et dernière journée de 1B Pro League a été scindée en deux. Les matchs au programme le samedi ont vu Westerlo quitter la division sur un partage 2-2 face au RWDM et Lommel s’imposer 2-1 au détriment de Deinze. Dimanche à 20 heures, le Lierse (35 points, 6e) et Waasland-Beveren (38 points, 4e) reçoivent respectivement le dernier Virton (20 points) et l’avant-dernier Mouscron (30 points).

Au Kuipje, Westerlo, le champion (56 points), pensait que la hiérarchie serait respectée quand Jan Bernat (33e, 1-0) et Thomas Van den Keybus (53e, 2-0) lui ont donné deux buts d’avance. Mais le RWDM, son dauphin (49 points, 2e), a rétabli l’égalité grâce à Yan Vorogovskiy (71e, 2-1) et Kevin Nzuzi (76e, 2-2). Les Bruxellois affronteront le FC Seraing dans les barrages pour le maintien ou la montée en 1A. Le match aller est prévu le 23 avril à 18h30 au stade Machtens à Molenbeek et le retour une semaine plus tard à 20h45 chez les Métallos.