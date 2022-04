BNXT League: Ostende perd le match au sommet à Leiden qui revient à sa hauteur au classement

Ostende s’est incliné sans discussion 87-69 (37-29 à la pause) dans le match au sommet de l’Elite Gold de la BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basket, samedi à Leiden. Le club demi-finaliste de la FIBA Europe Coupe a dominé les quatre périodes face aux champions de Belgique. L’omniprésence de l’ailier Arunas Mikalauskas proche du triple-double (17 pts, 8 rebs, 11 ast) et le poids de Asbjorn Midtgaard dans la raquette (20 pts, 8 rebs) ont été pour une bonne part responsables de cette deuxième défaite en trois rencontres d’Ostende dans cette phase transfrontalière de la compétition. Le capitaine des Côtiers Dusan Djordjevic (18 pts, 4 rebs, 3 ast) a été au rendez-vous alors que les autres arrières ostendais étaient dans un mauvais soir : Levi Randolph a fini avec un bilan de 1/9 aux tirs (5 pts) et Phil Booth de 2/9, sauvé par ses lancers francs (11 pts).

Leiden rejoint Ostende (qui compte un match de moins et donc reste premier) en tête du classement avec 30 points. Malines, battu vendredi à Groningue, est troisième à 1 point. Mons occupe la 4e rang avec 28 points. Viennent ensuite Den Bosch (25), Groningue (25), Louvain (25), Anvers (22), Zwolle (21) et Feyenoord (20).

En Elite Silver, le leader le Spirou Charleroi a signé son 7e succès en sept matchs. Il s’est imposé 73-113 à Den Helder en dominant les quatre périodes. Tout était déjà dit à la pause (24-44). Six Carolos ont marqué 11 points et plus. Alexandre Libert a inscrit 17 points en plus de donner 7 passes décisives.

En fin d’après-midi le Brussels n’avait pas tremblé à Amsterdam où il s’est imposé 66-81. Menant de dix points après le premier quart (14-24), le Phoenix a géré ensuite son avantage et a pu s’appuyer sur la présence de son pivot sénégalais Pape Badji (13 pts, 14 rebs). Le Brussels a aussi bien terminé le match en remportant la dernière période 18-28.

Le duel des Limburg, la Basketbal Academie (BAL) néerlandaise, et l’United belge, a tourné à l’avantage de la formation de Weert 82-74, grâce à dix premières minutes à sens unique (28-7). Le réveil des Belges, emmenés par Jonas Delalieux (22 pts, 7 rebs), dans le dernier-quart (gagné 14-24) fut trop tardif.

Liège est venu s’imposer 75-88 à Yoast United. La différence s’est faite après le repos. Les Liégeois ont dominé 35-50 les deux derniers quart-temps. Maxime Depuydt a terminé meilleur réalisateur avec 22 points.