Présidentielle 2022: débat d’entre-deux-tours, le match retour

En réalité, estiment les experts, l’influence du débat a longtemps été surévaluée. « Jusqu’en 2017, il n’y avait jamais eu d’impact significatif d’un débat d’entre-deux tours alors que dans l’imaginaire, c’est la grande finale. 2017 a été une véritable rupture », souligne Frédéric Dabi, directeur général de l’Ifop.

Le crash en direct, devant 16,5 millions de téléspectateurs, de Marine Le Pen, noyée dans ses fiches, agressive et brouillonne, avait totalement plombé la candidate d’extrême droite.

Cette année, on prend les mêmes, mais la donne a changé. Emmanuel Macron est moins sûr de sa victoire et son avance dans les sondages moins grande (53 à 55 %).

A quatre jours du second tour, le président devra aussi défendre son bilan et n’est plus « le jeune homme neuf » de 2017, comme le rappelle le politologue Stéphane Rozès. « Il ne va pas pouvoir dire qu’il est tombé de Jupiter ou de la lune », ironise Philippe Olivier, le conseiller de Marine Le Pen.

Enfin, Marine Le Pen assure avoir tiré les leçons de 2017 où elle était arrivée mal préparée et fatiguée, après avoir multiplié les déplacements. Cette fois, elle a vidé son agenda à partir de lundi après-midi, se retirant dans l’Ouest, à l’image d’un boxeur avant un grand combat, pour potasser ses dossiers et s’entraîner au débat.

Le président-candidat lui-même s’attend à une configuration différente de 2017. « J’ai conscience qu’elle a pris beaucoup de temps pour s’y préparer », dit-il, assurant aborder « ces discussions avec beaucoup de sérieux ».

Projet contre projet

Sur le fond, ce sont deux projets à l’opposé qui vont s’affronter. « La stratégie du “tout sauf Le Pen” ne fonctionne plus. C’est vraiment du projet contre projet, argument contre argument, sur tous les enjeux qui nous séparent violemment du projet de Marine Le Pen : sur l’Europe, sur le rapport à l’autre, sur l’économie, sur le social, sur le fiscal, bref sur tout », insiste le député LREM Roland Lescure sur RFI.

Un cadre de la majorité évoque un « débat à double lame ». Emmanuel Macron doit « parler de ce qu’on veut faire, mais il va aussi falloir qu’il pose des questions à Marine Le Pen. Il faut la “re-démasquer”. On l’a laissée trop longtemps s’installer dans cette image sympathique de ménagère avec ses chats ».

Dans le camp Le Pen, on est persuadé que la candidate se montrera plus solide sur les dossiers et plus apaisée dans l’attitude. Désormais, c’est même elle qui accuse son rival d’être « brutal et agressif ». De son côté, elle entend d’abord « présenter la philosophie » de son projet et se dit « extrêmement sereine ».