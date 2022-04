24H du Mans Motos: Le Belge Xavier Siméon est en tête à six heures de l’arrivée au Mans

La Suzuki du Bruxellois Xavier Siméon occupe la tête des 24 Heures du Mans Motos, en France, au moment d’entamer le dernier quart de course.

Xavier Siméon et ses équipiers français Gregg Black et Sylvain Guintoli ont pris la tête de la 45e édition des 24 Heures du Mans Motos pendant la nuit, mais la course est loin d’être jouée. À six heures du but, ils ont un tour d’avance sur la Yamaha de Karel Hanika/Marvin Fritz/Niccolo Canepa (Tch/All/Ita), qui grappille son retard en début de matinée.