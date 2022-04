Philippe Gilbert avant son dernier Paris-Roubaix: «C’est une course qui me convient» (vidéo)

Philippe Gilbert a adapté son programme pour prendre le départ de cette 119e édition de Paris-Roubaix ce dimanche. « J’ai été pas mal embêté avec ces petites maladies. Le beau temps est arrivé et j’avais envie de faire une petite adaptation au programme. Je pense que c’est une bonne idée. C’est une course qui me convient quand même. En tout cas, je suis motivé », a-t-il expliqué au micro de la RTBF.

L’expérimenté coureur de Lotto-Soudal a d’ailleurs remporté Paris-Roubaix en 2019. Il pense que cette course que L’Enfer du Nord convient davantage aux pilotes plus âgés avec de la résistance. « On est amenés à rouler à une intensité haute. Rarement extrême mais toujours haute. Ça peut convenir à un coureur plus âgé, qui a un peu plus la caisse et qui est capable d’encaisser pendant plus longtemps », a commenté le Liégeois.