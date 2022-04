Nordin Jbari à la veille du choc Anderlecht-La Gantoise en Coupe de Belgique: «Cette finale est un tournant pour Vincent Kompany»

Pour Nordin Jbari, ancien joueur d’Anderlecht et de La Gantoise, les Mauves partent favoris en finale.

Nordin Jbari, quelle est votre analyse de la saison des Mauves ?

Elle est faite de hauts et de bas. Mais au final, la mission est réussie avec une qualification pour les Champions’ Playoffs et l’accession en finale de Coupe de Belgique. Maintenant, il est compliqué d’affirmer que le RSCA est en construction dans le sens où, chaque année, le Sporting perd ses attaquants. La saison dernière, il y avait Nmecha, mais ce dernier n’est pas resté. Cette saison, on retrouve Zirkzee et Kouamé qui s’en iront également. Bref, Anderlecht repart constamment à zéro.