Le GP de Miami, menacé par une plainte à 3 semaines de la course, aura-t-il lieu?

Le Grand Prix de Miami est menacé et pourrait ne pas avoir lieu. En effet, selon le Miami Herald, des habitants ont récemment déposé une plainte dénonçant la pollution sonore que l’événement de Formule 1 génère. La première édition de cette course qui doit se tenir le 8 mai prochain au Hard Rock Stadium est donc remise en cause.

Les habitants en question ont saisi le tribunal pour demander l’annulation de l’épreuve comptant pour le championnat de Formule 1, les arguments avancés sont une pollution sonore intolérable avec des volumes sonores de près de 100dB pour les maisons se trouvant dans un rayon de 4 kilomètres autour du circuit.