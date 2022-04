Gilles Remiche: réalisateur et acteur, sitôt découvert, trop tôt disparu

Gilles Remiche, dès son premier voyage aux côtés de son père, l’avocat Bernard Remiche, s’était pris de passion pour Kinshasa. Loin des salons et des hôtels de la Gombe, le quartier des affaires, son monde, c’était celui des Kinois qui vivent « au taux du jour », qui suivent ces marchands d’illusions officient dans les églises de réveil (ou d’endormissement) et promettent une vie meilleure, la fortune à bon compte. Le cinéaste, patient, attentif au quotidien des petites gens, savait écouter, partager une bière, renvoyer les plaisanteries, faire preuve d’empathie tout en gardant cette subtile distance qui lui permettait de capter le réel et d’envoûter les futurs spectateurs.

C’est là que son véritable talent se déploya, que, même dans des rôles subalternes dans « Thelma », « Fille de Joie », « Juwaa », sa silhouette solide et son regard perçant ne passèrent pas inaperçus. Dans « Une vie démente », où, aux côtés de Jo Deseure, il tenait le rôle d’un soignant à la fois attentif et drôle, l’évidence de son talent s’imposa. Ce film, l’un des plus remarqués de l’année, scella le décollage de sa carrière d’acteur : à Bruxelles et surtout à Paris, les propositions se multiplièrent. Pour cet artiste arrivé à maturité et qui avait enfin trouvé sa voie, la « vie rêvée » devenait possible. Ce succès croissant était vécu comme un hommage posthume à un père qui avait toujours soutenu un fils aussi atypique, à une mère, notre ancienne consœur du « Soir » Catherine Ferrant, très présente et attentive. Mais la maladie est venue broyer brutalement les projets d’un homme qui, sous des allures à la fois rugueuses et tendres, cachait un talent immense, profondément original.