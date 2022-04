Le pilote belge Xavier Siméon et Suzuki remportent les 24 Heures du Mans Motos (vidéo)

Le Bruxellois Xavier Siméon et les Français Gregg Black et Sylvain Guintoli ont remporté dimanche la 45e édition des 24 Heures du Mans Motos, en France, première manche du championnat du monde d’endurance (FIM EWC).

Champions du monde en titre, Xavier Siméon, Gregg Black et Sylvain Guintoli (Suzuki GSXR 1000 Yoshimura SERT Motul) l’emportent pour la deuxième fois d’affilée au Mans. En dehors d’une panne d’essence à l’entrée de la voie des stands samedi soir, rien n’est venu entraver la course du trio franco-belge. Ils ont repris la tête en début de nuit pour ne plus jamais la lâcher, gardant la Yamaha YZF-R1 du YART, pilotée par Karel Hanika/Marvin Fritz/Niccolo Canepa (Tch/All/Ita) à un tour. Cette victoire permet à Suzuki d’égaler le record de Kawasaki, avec 14 succès au Mans.