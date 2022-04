Vincent Vanasch avant la finale de l’EHL: «Je veux gagner ce troisième titre européen»

Depuis le titre olympique, l’été dernier, avec les Red Lions, Vincent Vanasch a dû surmonter une épreuve familiale qui a remis beaucoup de choses en perspectives dans sa vie personnelle mais aussi sportive. Absent des terrains pendant plus de 3 mois, le Bruxellois a seulement repris les entrainements, il y a 3 semaines, aussi bien avec les Allemands du Rot Weiss Cologne qu’avec les Red Lions. Et ce lundi, il disputera une 3e finale EHL avec… un 3e club après les titres remportés, en 2015, avec Oranje-Zwart et, en 2019 avec le Waterloo Ducks. Lors de la demi-finale face aux Anglais de Surbiton, bourreau du Dragons, en quarts, le Rot Weiss Cologne n’a d’ailleurs pas éprouvé la moindre difficulté pour valider son ticket pour la finale. Un rendez-vous que « The Wall » attend avec impatience depuis qu’il a rejoint l’équipe allemande, durant l’été 2019.

Vincent Vanasch, Cologne semble fin prêt pour cette finale EHL ?

Nous avons dominé toute la rencontre et nous avons logiquement relâché quand nous menions 5-0 au marquoir. Nous avons seulement disputé 3 rencontres de championnat depuis la trêve hivernale et nous n’avons jamais été au complet. Mais c’est chouette de voir le niveau affiché avec le peu de matches que nous avons dans les jambes. Mais le rythme est là et nous sommes prêts pour demain.