Euro Hockey League: un succès qui redonne le sourire au Dragons

Après leur élimination décevante, vendredi, en quarts de finale, face aux Anglais de Surbiton, les Anversois voulaient évidemment relever la tête lors de la rencontre de classement face aux Néerlandais de Kampong. Et dès le coup d’envoi, les derniers champions de Belgique, qui seront privés de playoffs, cette saison, prenaient l’initiative dans la rencontre. Ils jouaient juste et se créaient une solide occasion à la 10e minute mais Henri Raes plaçait la balle à côté du but néerlandais. Dix minutes plus tard, le Dragons était finalement logiquement récompensé des ses belles intentions grâce à Felix Denayer qui déviait, avec habilité, un centre dans le plafond du but.

En seconde période, l’Argentin Nicolas Della Torre doublait l’avance des Anversois d’une frappe en revers puissante. Mais la réaction néerlandaise était immédiate puisque Mats Gruter trompait Loic Van Doren (36e). Les hommes de Michael Cosma perdaient, ensuite, un peu le fil du match et à la 46e minutes, Jip Janssens égalisait sur penalty (2-2). La fin de rencontre était à nouveau un peu plus consistante mais, malgré plusieurs possibilités anversoises, le score ne bougeait plus. C’est donc aux Shoot-outs que le Dragons remportaient ce dernier duel européen (3-1).