Tarik Tissoudali, la puissance de l’ex du Havre

Dans sept mois, il sera sur la route des Diables au Mondial. Dans 48 heures, sur celle des Mauves en finale de la Coupe. Pourtant, il y a encore trois ans et demi, Tissoudali jouait les bouche-trous au Havre. Portrait du principal danger gantois.

C’était en novembre 2020. Pris d’une soudaine envie de s’évader, Tarik Tissoudali contacte Tom Pietermaat et lui demande de lui dégoter des affaires de camping. Alors, un soir de match, comme demandé, le coéquipier du Beerschot débarque avec une tente, quelques sardines et deux sacs de couchage. Peu adepte jusque-là des nuits à grelotter sous une toile, la nouvelle attraction de Pro League s’est laissée convaincre par son meilleur ami de vestiaire Denis Prychynenko des bienfaits du bivouac. Un souvenir de vacances auquel repensera sans doute Tarik Tissoudali dans sa luxueuse chambre d’hôtel de Doha déjà réservée en prévision du Mondial en novembre prochain. Dire qu’en deux ans, Tarik Tissoudali a fait du chemin relèverait de l’euphémisme. En vrai, le grand bonhomme de la qualification marocaine pour le Mondial a fait le tour du monde. Et il le doit à ses deux buts inscrits en barrage contre la RDC fin mars.