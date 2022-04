Yves Lampaert en colère contre le spectateur qui l’a fait chuter lors de Paris-Roubaix (vidéo)

« Vous appelez ça un fan ? Plutôt… un veau ! » s’exclamait sans ménagement le coureur flandrien, qui ne digérait pas l’imprudence du spectateur fautif. « Généralement, le public fait un pas en arrière lorsqu’il voit arriver les coureurs, c’est un recul naturel. Là, au contraire, cette personne a allongé le bras et a touché le mien, de sorte que j’ai perdu le contrôle de mon vélo. Si vous ne sentez pas où se situe le danger au bord de la route, alors restez chez vous ! Dylan van Baarle était le plus solide d’entre nous mais je pense sincèrement que je méritais de lutter pour les prix, qui sait pour un podium ? Là, je me retrouve certes sans grave blessure ou fracture, juste des ecchymoses et brûlures, mais avec un accessit qui me déçoit beaucoup… »

Lefevere : « Un autre groupe de coureurs arrive… »

Des propos dégoulinant de dépit qui symbolisent le manque de réussite d’une équipe Quick Step depuis de longues semaines. « Outre Yves Lampaert ou Florian Sénéchal, Kasper Asgreen a également souffert ce dimanche » précisait Patrick Lefevere. « Il a été impliqué dans une chute alors qu’il était plutôt à l’aise dans le premier gros groupe de contre, avant que la course n’entre vraiment dans sa phase décisive. » La guigne refuse de s’éloigner. « Collectivement, nous étions cette fois mieux positionnés qu’au Tour des Flandres par exemple, Yves Lampaert semblait dans le coup pour un top 5, pas pour la victoire » pondérait le manager, un brin fataliste. « On n’avait plus connu une période aussi difficile dans les courses qui nous collent à la peau depuis une bonne dizaine d’années. En 2011 si je me souviens bien… Un an plus tard, grâce à Tom Boonen, on avait tout raflé ».

Patrick Lefevere en a vu d’autres, en plus de trente années de management d’une équipe de format mondial. « Il reste une semaine, deux belles chances de renverser la tendance, vous savez que je me refuse à tirer le moindre bilan avant la fin des épreuves ardennaises. »

Les attentes envers Julian Alaphilippe et Remco Evenepoel seront énormes, lors de la Flèche Wallonne ce mercredi puis de Liège-Bastogne-Liège dimanche. « Un groupe de coureurs rentre à la maison, un autre arrive… »