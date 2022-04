Wout van Aert sur sa deuxième place à Paris-Roubaix: «Pas déçu et même étonné de ce résultat»

Le champion de Belgique Wout van Aert s’est classé deuxième de la 119e édition de Paris-Roubaix, après avoir dû faire l’impasse sur le Tour des Flandres pour cause de Covid. Le coureur de Jumbo-Visma a été parmi les coureurs piégés quand le peloton a cassé dans la première partie de course. Il a également connu plusieurs problèmes techniques.

« Je ne suis pas du tout déçu et je suis même étonné de mon résultat », a expliqué Wout van Aert. « Je pense que le plus fort était devant. J’ai eu de la malchance en course, comme tout le monde, j’ai crevé, j’ai dû changer de vélo. Mais je suis très heureux d’être sur le podium. J’aurais peut-être été plus fort dans la finale si je n’avais pas été retardé par les problèmes techniques. J’ai très vite crevé de l’arrière, ma roue s’est brisée, il a fallu changer de vélo avec un équipier. Ça m’a pris une demi-heure pour rentrer. Christophe Laporte m’a manqué, mais il avait eu son lot de malchance. Avec lui, nous aurions pu ainsi avoir plus d’options, notamment dans la finale. »