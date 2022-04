«Les secrets de Dumbledore» en tête du box office nord-américain

« Il était impossible que les +Animaux fantastiques+ égalent le succès d’Harry Potter », a commenté David Gross, du cabinet Franchise Entertainment Research. Un tel triomphe « n’arrive qu’une fois dans une vie ».

« Sonic 2 », en forte baisse lors de sa deuxième semaine d’exploitation, descend à la deuxième place avec 30 millions.

Dans cette suite des aventures du hérisson bleu, Jim Carrey reprend son rôle du méchant et moustachu docteur Robotnik, qui veut -- tout simplement -- détruire l’humanité, à moins que Sonic ne l’en empêche…

« Le Secret de la cité perdue », film d’action mêlé de comédie romantique avec Sandra Bullock et Channing Tatum, complète le podium avec 6,5 millions.

« Everything Everywhere All at Once » chipe la quatrième place, avec 6 millions, suivi par le biopic « Father Stu », avec Mark Wahlberg dans le rôle d’un boxeur converti en prêtre, qui réalise un décevant premier week-end dans les salles obscures avec seulement 5,7 millions.

Voici le reste du top 10 :

6. « Morbius » (4,7 millions)

7. « Ambulance » (4 millions)

8. « The Batman » (3,8 millions)

9. « KGF 2 HINDI » (2,8 millions)