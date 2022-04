Dylan van Baarle, vainqueur de Paris-Roubaix: «Quand je suis rentré dans le vélodrome, c’était dingue»

Je suis toujours dans le moment d’euphorie, je l’avoue. Quand je suis rentré dans le vélodrome, c’était dingue. J’ai vérifié, regardé derrière moi pour être sûr que j’étais bien seul. C’était un moment très spécial, surtout quand la voiture de l’équipe est venue pour me dire que c’était dans la poche. J’ai alors commencé à y croire… Car avec la radio, on connaît un peu les écarts mais on n’a pas trop d’informations non plus. On ne veut pas célébrer trop vite.

Vous savez déjà ce que vous allez faire du pavé, trophée qui célèbre le vainqueur ?

Ouf, non. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je le mettrai à un chouette endroit. Il sera certainement près de ma médaille d’argent du Mondial. Mais il faudra une table assez solide pour qu’il tienne (large sourire)

Deuxième du Ronde, lauréat en Enfer, vainqueur d’A Travers la Flandre, vous êtes définitivement un homme de pavés…

En fait… Je hais rouler sur les pavés (nouveau très large sourire). Tout le monde préférerait rouler sur du macadam tout lisse. Mais bon, je dois reconnaître que c’est amusant de faire mal aux autres sur les pavés.

Que représente ce succès pour votre formation Ineos, qui traverse une semaine folle après Kwiatkowski à l’Amstel et Sheffield à la Flèche Brabançonne ?

On a fait une grande campagne des classiques mais on cherchait une grande victoire sur les pavées depuis longtemps. Réussir à gagner une telle course… Tout le staff et tous les coureurs ont mis tout en place pour que cela fonctionne. On a également tout le setup pour que ça tourne bien. Le matériel est prêt, l’équipe est super motivée avec des jeunes et des plus expérimentés pour les accompagner. On a cru en cette victoire et cela s’est produit. Ici, avec l’équipe, on voulait rester concentré dès le départ avec le vent annoncé. Sur ces bordures, on peut vite se faire piéger comme ça a été le cas avec Van Aert et Van der Poel. Après, le but était de survivre à Arenberg et après… On voulait ensuite rendre la course plus dure avant la deuxième partie des secteurs pavés. Je me suis rendu compte que j’étais super fort et Ben (Turner) m’a bien lancé par la suite. Il a fait un super travail. Pour moi, il fallait alors réussir à conclure…

Vous avez, en quelque sorte, réussi à faire votre course sans vous focaliser sur vos adversaires…

Oui, il faut voir ce qu’il se passe avec Arenberg : Wout (van Aert) a dû avoir un problème mécanique et Mathieu (van der Poel) était en retrait. Donc il ne fallait pas se focaliser sur eux et juste rouler sa propre course. C’est ce que j’ai fait. J’ai continué tant que j’ai pu et choisi le bon moment pour attaquer. Le cyclisme a beaucoup changé ces dernières années, les coureurs attaquent de plus en plus tôt. C’est ce que j’essaye, c’est la philosophie que je préfère. Attendre les gros moments, atteindre la top puissance, ce n’est pas mon truc. Je suis plutôt capable de pousser plus fort après 250 kilomètres, c’est ce que je préfère.