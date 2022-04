Paris-Roubaix: le printemps doré d’Intermarché – Wanty Gobert

Elle ne possède ni le palmarès ni le budget des équipes Quick-Step Alpha Vinyl et Lotto-Soudal, elle ne compte pas de leader du format de Mathieu van der Poel en ses rangs. Mais ces apparentes limites sont peut-être sa force, elles lui permettent d’entretenir une ambiance de travail et une approche de la performance qui lui sont propres. Sans effet de manche ni esbroufe, avec bon sens et un humanisme qui incite chacun à donner ce qu’il a de meilleur en lui pour le collectif. Ne cherchez plus la meilleure formation belge de ce printemps des classiques, c’est Intermarché – Wanty Gobert !