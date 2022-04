Karim Benzema délivre le Real Madrid dans les ultimes instants contre Séville (vidéos)

Le Real Madrid a effectué un pas important vers le titre de champion d’Espagne. Thibaut Courtois et ses équipiers sont venus s’imposer sur la pelouse du FC Séville 2-3. L’inévitable Karim Benzema a arraché les trois points dans le temps additionnel.

Un but à valeur de titre? Mené 2-0 après une demi-heure de jeu, le Real a renversé le Séville FC 3-2 grâce à un but de Karim Benzema dans le temps additionnel du choc de la 32e journée de Liga, et a pris quinze points d’avance en tête de la Liga.

Encore un retournement de situation épique pour le Real Madrid. Après Paris et Chelsea en Ligue des champions, Séville a aussi fait les frais de l’incroyable force de résilience de la «Maison blanche» et de leur inévitable avant-centre français Karim Benzema, auteur du but de la victoire à la 90e+2 minute.