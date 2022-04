Guerre en Ukraine: Zelensky accuse la Russie de vouloir «détruire le Donbass»

La situation à Marioupol ne cesse d’empirer et le président ukrainien critique les retards dans les livraisons d’armes.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé dimanche la Russie de vouloir « détruire » toute la région orientale du Donbass, promettant que tout serait fait pour la défendre, à commencer par le port stratégique de Marioupol où les militaires encerclés sont appelés à combattre « jusqu’au bout ».

« Les soldats russes se préparent à une offensive dans l’est de notre pays dans un avenir proche. Ils veulent littéralement achever et détruire le Donbass », a martelé M. Zelensky dans un message-vidéo. « Tout comme les militaires russes détruisent Marioupol, ils veulent anéantir d’autres villes et d’autres communautés dans les régions de Donetsk et de Lougansk », a-t-il poursuivi, avant de lancer : « nous faisons tout pour assurer la défense ».