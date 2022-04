Météo: jusqu’à 20 degrés pour profiter de ce lundi de Pâques

Le temps restera sec et (assez) ensoleillé en ce lundi de Pâques, avec davantage de voiles d’altitude à partir de l’ouest en cours de journée. En fin d’après-midi, des nuages moyens envahiront l’ouest du pays. Les maxima varieront entre 15 degrés sur les sommets de l’Ardenne et 19 ou localement 20 degrés dans le centre, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique. Le vent sera faible de secteur sud à sud-est puis de directions variées. A la côte, une brise de mer modérée de nord à nord-ouest se lèvera et fera perdre quelques degrés l’après-midi.

Ce soir et la nuit prochaine, l’IRM prévoit davantage de nuages élevés et moyens dans l’ouest tandis qu’ailleurs, on notera juste la présence de nombreux champs élevés. Le temps restera sec. Les minima varieront de 4 à +5 degrés en Ardenne et de 2 à 9 degrés ailleurs. Le vent sera faible et variable ou de secteur nord-ouest.