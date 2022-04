Comment suivre la finale de la Coupe de Belgique entre Anderlecht et La Gantoise?

Le journaliste/commentateur de la RTBF va tirer sa révérence, ce lundi, à l’occasion de la finale de la Coupe de Belgique. Sa voix et son ton inimitables manqueront… L’occasion, pour nous, de lui rendre hommage quelques heures avant sa « dernière ». Avant de prendre la route du stade Roi Baudouin, Thierry Luthers a donc fait un crochet par notre rédaction pour participer à notre talk médias « Show Buzz ». Au programme : de l’émotion, de l’humour… Et des anecdotes racontées par Marc Delire, Michel Lecomte, David Houdret. Et son ami et collègue Manu Jous, qui lui a fait la surprise… de débarquer dans l’émission. À voir !