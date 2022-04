Guerre en Ukraine: cinq frappes de missiles sur Lviv à l’ouest, au moins six morts

À lire aussi Reportage à Lviv, où la tension monte: «On ne peut plus dire que l’ouest de l’Ukraine est à l’abri»

Les frappes ont fait au moins six morts et huit blessés et ont « gravement endommagé » des infrastructures militaires, a annoncé le gouverneur régional. « À cette heure, nous avons recensé six morts et huit blessés. Il y a un enfant parmi les victimes », a indiqué Maksym Kozitsky sur Telegram, précisant que les frappes avaient touché des infrastructures militaires et un garage de pneumatique, provoquant des incendies.

Le maire de la ville, Andriï Sadovy, a confirmé, indiquant sur Telegram que les secours se rendaient sur place. « Les Russes continuent d’attaquer barbarement les villes ukrainiennes depuis les airs, déclarant cyniquement au monde entier leur ‘droit’ de… tuer des Ukrainiens », a fustigé M. Podoliak.

Pas d’évacuations de civils ce lundi

Aucun couloir humanitaire ne sera mis en place lundi pour l’évacuation des civils des zones de combats en Ukraine, ont annoncé les autorités ukrainiennes pour la deuxième journée consécutive, accusant la Russie de «blocage» et de bombarder des convois.