Romelu Lukaku sous pression: «Il a six semaines pour sauver sa carrière à Chelsea», selon une légende des Blues

Chaque prestation du Diable rouge sous le maillot des Blues est désormais scrutée. Et chacun de ses loupés fait jaser quant à son avenir à Londres. C’était encore le cas après cette demi-finale où Lukaku a manqué une occasion en toute fin de rencontre, butant sur le poteau à bout portant.

Pour Joe Cole, ancien joueur de Chelsea, la situation est critique pour le Belge arrivé au club l’été dernier pour 115 millions d’euros. « Il a six semaines pour sauver sa carrière à Chelsea », a déclaré Cole sur ITV à l’issue de ce match. « Vous regardez Timo Werner qui n’abandonne pas et qui propose autre chose s’il ne marque pas. Lukaku veut être le point focal, mais il rate une occasion et en studio nous disons ensuite ‘quand ça ne veut pas, ça ne veut pas’ »

Selon l’ancien ailier des Blues, Lukaku a eu « tout faux » sur sa tentative. « Il en sera dégoûté parce qu’il est meilleur que ça. »

Roy Keane, ancien de Manchester United, abonde en ce sens. « Il doit y avoir un changement, et ça doit venir du joueur. À quel point veut-il sauver sa carrière à Chelsea ? »

Lukaku devra utiliser le plus efficacement possible les minutes de jeu que lui accordera Thomas Tuchel lors des prochaines semaines. Cela commencera par un derby londonien ce mercredi contre Arsenal.