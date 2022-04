Pour rester dans le coup, WhatsApp s’inspire de la concurrence

En annonçant sa nouvelle fonctionnalité « communauté », l’application lorgne du côté de Discord et de Teams et répond à une réelle attente des petites structures.

En 2021, WhatsApp a été quelque peu chahuté. Après que l’application du groupe Meta (Facebook, Instagram, Oculus, etc.) ait annoncé en janvier un élargissement des données partagées avec sa maison-mère, la popularité de services concurrents a explosé. Trois semaines après l’annonce de ces changements, Telegram et Signal enregistraient respectivement l’afflux de 25 millions et 7,5 millions de nouveaux utilisateurs.

Mais ces chiffres restent à relativiser ; en août dernier, le service continuait de revendiquer plus de deux milliards d’utilisateurs mensuels. Des chiffres qui n’ont sans doute pas été revus à la baisse alors que le monde vivait toujours dans un contexte de pandémie.

A écouter la marque, ces derniers mois ont même mis en évidence le besoin accru de ses utilisateurs de rester en contact avec leur entourage. Mercredi, quelques représentantes de WhatsApp ont donc présenté le futur de l’application à la presse qui voudrait combler ces attentes.