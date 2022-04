La Côte enregistre 2,5 millions de nuitées pendant les vacances

À lire aussi Pourquoi les vacances des Belges risquent de coûter plus cher que prévu

Du côté des locations, le taux d’occupation au cours de la première semaine des vacances se situaient entre 70 et 80 %. Pour la deuxième semaine, avec le week-end prolongé de Pâques, les réservations ont été nettement plus élevées, avec des taux d’occupation compris entre 85 et 95%.