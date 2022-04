Euro Hockey League: pas de médaille européenne pour la Gantoise Malgré une large domination face à leurs adversaires espagnoles, les championnes de Belgique ne terminent pas sur le podium. Une solide déception qu’il faudra rapidement digérer pour partir à la conquête d’un nouveau titre en mai prochain

Frank Uijlenbroek / WORLDSPORTPICS / EHL

Par Laurent Toussaint (envoyé spécial à Amstelveen) Publié le 18/04/2022 à 11:22 Temps de lecture: 3 min

Pour leur toute première participation à l’EHL, les Flandriennes ont démontré qu’elles étaient clairement à leur place dans le dernier carré européen. Et ce malgré la grosse désillusion après la défaite face aux Espagnoles du Junior FC (2-1). Les joueuses de Kevan Demartinis ont dominé l’ensemble des 60 minutes mais elles ont encaissé 2 p.c. qui leur coûtent cher et elles ont clairement manqué de mordant en zone de conclusion. Pourtant cet adversaire était largement à leur portée vu la prestation proposée, samedi, lors de la demi-finale face à Den Bosch et ses onze internationales néerlandaises. Mais les blessures de ses deux internationales, Alix Gerniers et Stephanie Vanden Borre, ont pesé bien trop lourd dans la balance et Gand n’a jamais trouvé la parade pour surprendre son adversaire. Dès l’entame des débats, le match était à sens unique. Les championnes de Belgique monopolisaient la balle et contrôlaient le jeu en pressant haut. Mais durant le premier quart d’heure, elles n’obtenaient qu’une seule possibilité avec un penalty d’Ambre Ballenghien repoussé et un rebond d’Anne-Sophie Vanden Borre repoussé par la gardienne espagnole. Mais à la 19e minute, c’était la douche froide avec l’ouverture du score pour Junior via Berta Serrahima sur leur premier penalty et surtout leur premier tir au but de la rencontre. La réaction était immédiate mais les Flandriennes manquaient de précision dans le dernier geste. Mais, deux minutes avant le retour aux vestiaires, sur le 4e penalty gantois, Anne-Sophie Vanden Borre remettait les 2 équipes à égalité sur une phase parfaitement exécutée.

Des absences préjudiciables En seconde période, la Gantoise dominait de manière stérile et à l’exception d’un penalty mal négocié, il n’y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Mais Junior frappait, à nouveau, lorsque personne ne s’y attendait. Et à la 47e minute, les Espagnoles reprenaient le commandement sur une phase de penalty conclue par Maialen Garcia. Les Flandriennes allaient donc devoir mettre les bouchées doubles pour aller chercher cette médaille tant convoitée. Mais, malgré beaucoup de bonne volonté, les possibilités étaient peu nombreuses et le score ne bougeait plus. La déception était donc énorme du côté de la capitaine Barbara Nelen et des coéquipières. « Nous méritions de remporter ce duel vu notre domination. Les absences d’Alix et de Stephanie ont fait très mal même si tout le monde a très bien joué. Ce sont 2 joueuses clés qui apportent une réelle plus-value. Mais nous prenons deux buts évitables qui nous coûtent très cher. On doit apprendre de ce week-end et tirer des leçons pour le futur. La déception de louper cette médaille de bronze doit nous servir à aller chercher un nouveau titre de champion de Belgique le 7 mai prochain. »