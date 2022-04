Quinoa, blé dur, bambou, caméline, tournesol… La Belgique en route vers d’autres cultures

De nouvelles cultures apparaissent dans nos champs, pour des raisons de climat, de rotation, de diversification et de rentabilité. Avec des résultats divers, car nos étés peuvent être capricieux.

Avec les changements de climat, voire de nouvelles habitudes de consommation, quelques centaines d’hectares agricoles pourraient dans les années à venir accueillir de nouvelles variétés de plantes destinées à l’alimentation humaine ou animale, voire plus. C’est déjà le cas pour une série d’entre elles, alors que d’autres sont en phase de test et d’expérimentation, car notre climat et nos sols ne sont pas nécessairement aptes à tout accueillir.