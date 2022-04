«Cultiver en ville, quel que soit l’espace»

Le projet citoyen « La Parcelle Fruits-Dupuis » rassemble en ASBL les habitants d’un quartier autour d’un terrain, escarpé et abandonné, de plus de 2.500m². Avec l’appel à projets Inspirons le quartier, ils veulent y stimuler la biodiversité.

En ce début avril, l’événement sur la Parcelle Fruits-Dupuis, c’est l’arrivée d’un cabanon pour stocker les outils de jardinage. Déniché en seconde main. Les habitants du quartier qui s’occupent de ce terrain situé entre le fréquenté boulevard Sylvain Dupuis et la bucolique rue des Fruits, en plein Anderlecht, ont cherché, démonté et désormais, remontent ce cabanon ensemble. Pas une mince affaire, mais l’équipe s’en sort plutôt bien : François et Michaël sont sur le toit, Martine, en haut de l’échelle, tient la perceuse et Bryce admire déjà le résultat d’en bas. A la fin de l’après-midi, le cabanon tient bien en place sur ses parpaings. « Maintenant, on est vraiment installés », se réjouit Isabelle. Présidente de l’ASBL Parcelles créée par ces habitants du quartier en septembre dernier, elle était, depuis une dizaine d’années, interpellée par cet espace laissé à l’abandon. « La commune dit vouloir y bâtir, mais en vingt ans, il ne s’est rien passé », explique-t-elle.