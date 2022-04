Marc Vossen (Nostalgie, NRJ): «La radio ne mourra jamais»

C’est une voix et une figure emblématiques du petit monde de la radio belge qui tire sa révérence. Le 30 mai prochain, à 65 ans, Marc Vossen quittera la tête du NGroup qui chapeaute Nostalgie, NRJ, Chérie et Nostalgie +. Kim Beyns, l’actuel directeur des opérations, lui succédera. Pionnier de la radio en Belgique, cet indécrottable optimiste, chantre du management participatif, aura exercé tous les métiers – d’animateur à CEO en passant par programmateur, journaliste, directeur d’antenne… Depuis 2018, il a réussi à hisser Nostalgie à la première place des radios les plus écoutées, détrônant Contact et Bel RTL.

Comment cette passion pour la radio vous est-elle venue ?