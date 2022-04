En plein match, Thibaut Courtois discute avec les supporters de Séville sur une décision arbitrale (photo)

Le Real Madrid s’est fait peur, mais a fini par prendre les trois points sur la pelouse de Séville dimanche soir. Les Merengues étaient menés 2-0 depuis la 25e minute, avant de revenir au score grâce à Rodrygo (50e) et Nacho (82e), avant que l’inévitable Karim Benzema n’offre la victoire dans le temps additionnel.

À la 76e minute, le VAR intervient sur un but de Vinicius potentiellement entaché d’une faute de main. À cet instant, Courtois, qui est de l’autre côté du terrain, est aperçu assis sur les panneaux publicitaires en pleine discussion avec les supporters de Séville. Le portier des Diables rouges débattait visiblement de la phase de jeu avec les fans adverses. Une image étonnante et saluée par plusieurs internautes sur les réseaux sociaux, qui soulignent le caractère calme et aimable de gardien belge.