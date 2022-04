Gerard Piqué a touché une énorme commission pour le transfert de la Supercoupe d’Espagne en Arabie saoudite

La Fédération espagnole de football (RFEF) a négocié une commission de 24 millions d’euros au profit de Kosmos, entreprise d’événementiel sportif présidée par le défenseur du Barça Gerard Piqué, pour transférer la Supercoupe d’Espagne en Arabie Saoudite, selon El Confidencial lundi.

Le site d’information espagnol, qui a eu accès à des documents et des messages audios privés entre Piqué et le président de la RFEF Luis Rubiales, rapporte que la fédération espagnole de football perçoit 40 millions d’euros par saison pour chacune des six éditions organisées en Arabie saoudite depuis 2020 (soit 240 millions d’euros au total), tandis que Kosmos touche 4 millions d’euros par saison, soit 24 millions d’euros.