Attentats de Paris: des armes aux planques, des Bruxellois à tous les étages dans le procès «Paris Bis»

Alors que tous les regards sont encore rivés sur Paris – où Salah Abdeslam a enfin fini par s’exprimer la semaine dernière –, c’est à Bruxelles que s’ouvre ce mardi « Paris Bis », procès charnière coincé entre les débats en cours dans la capitale française et un futur autre « méga procès », celui des responsables présumés des attentats bruxellois du 22 mars, prévu pour octobre prochain. Au terme de 13 audiences fixées jusqu’au 20 mai 2022 dans le nouveau palais du Justitia (installé au nord de Bruxelles, dans l’ancien siège de l’Otan), le tribunal correctionnel de Bruxelles devra se prononcer sur le sort de quatorze personnes soupçonnées d’avoir facilité, par des actes assez divers – et parfois mineurs en apparence –, la mise à exécution du projet terroriste qui a fait 130 morts et 350 blessés le 13 novembre 2015.