Yves Prete: «Les sociétés sont beaucoup plus hiérarchisées en France qu’en Belgique»

Jusqu’au dimanche 24 avril et le second tour de l’élection présidentielle, « Le Soir » donne la parole à des Belges qui doivent, peu ou prou, leur parcours professionnel, leur histoire à nos voisins. A l’image des liens forts qui unissent les deux pays.

Ancien patron des patrons wallons (UWE), membre du comité stratégique de la FEB, actuel président de la Sonaca, d’Air Belgium mais surtout ancien CEO de l’entreprise Safran AeroBoosters, la filiale liégeoise du groupe français aéronautique et spatial Safran, Yves Prete a donc dirigé, en Belgique, une filiale d’un groupe français durant des années. « L’avantage des Français, pour travailler, c’est déjà de parler la même langue. J’ai travaillé en Chine, c’est quand même beaucoup plus compliqué et on risque de faire involontairement des impairs. Sinon, j’ai toujours eu de très bonnes relations avec les responsables français. »

Au-delà de la présentation générale, Yves Prete détaille les différences qui persistent avec nos voisins. « La France, ce n’est pas la Belgique, c’est un grand pays. Le management français pense plus vite à l’international, ils ont une vue mondiale du marché. Ensuite, il y a toujours un système très basé sur les grandes écoles (ENA, Polytechnique…). Il existe toujours un classement entre les écoles qui reste très respecté. Ce qui fait qu’une société, en France, est beaucoup plus hiérarchisée qu’en Belgique. En Belgique, on trouvera plus facilement un patron qui traverse l’usine en discutant et en appelant les gens par leur prénom. Ensuite, la France est très centralisée. Ses entreprises aussi. Donc il y a une organisation très centralisée sur Paris qui impose un système de reporting incessant assez contraignant. Du moins, c’est l’image que j’en ai en ayant travaillé dans mon groupe. Une autre différence avec la Belgique, c’est qu’en France, il y a une plus grande perméabilité entre le secteur privé et le secteur public. Une carrière publique avant d’entrer dans le privé, en France, c’est plutôt valorisant. En Belgique, ce n’est pas le cas. »