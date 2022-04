L’entretien: «Il faut accélérer, amplifier, impliquer»

Le ministre wallon de l’Economie semble vouloir mettre les bouchées doubles ces dernières semaines. Après le « grand accord » sur les priorités du plan de relance, avec les partenaires sociaux, c’est au recadrage des pôles de compétitivité qu’il s’attelle, avant de concrétiser la fusion des outils économiques wallons.

Vous avez tout récemment décidé de recadrer les pôles de compétitivité. Pourquoi ?

Nous étudions constamment le paysage économique, ses forces et ses faiblesses, en nous aidant d’analyses externes. Dans ce cas comme dans d’autres, nous convenons d’objectifs pluriannuels et de financements, on se fixe des indicateurs de résultats, en concertation d’ailleurs avec les acteurs concernés, et ensuite on évalue au terme de la période. C’est de la bonne gouvernance.