Titres-services: haro sur les frais complémentaires

Il y a ce monsieur qui constate que son aide-ménagère n’est pas venue au rendez-vous et qui lui annonce qu’elle ne viendra plus car la hausse du prix des carburants et du coût de la vie en général est telle que travailler n’est plus rentable. Il y a ce couple qui téléphone à une agence de titres-services et qui se voit répondre que ce n’est même pas la peine de se mettre sur une liste d’attente, tant elle est longue. Il y a cette dame qui se demande pourquoi on va lui réclamer des frais complémentaires à partir du premier mai. Et il y a ce monsieur handicapé qui préfère désormais engager au noir, en payant un peu plus cher que le titre-service, pour être certain de maintenir sa qualité de vie.