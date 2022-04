Le pouvoir d’achat, fil rouge de la rentrée du gouvernement fédéral

La parenthèse pascale à peine refermée, revoilà le gouvernement fédéral sur des charbons ardents. L’inflation galopante de ce début d’année a en effet placé la question du pouvoir d’achat des ménages à l’agenda, pratiquement à chaque page de cette semaine, laquelle sera ponctuée par la journée d’actions régionales menées par le front commun syndical.

Comme l’a rappelé le ministre Georges Gilkinet (Ecolo) dans notre entretien publié ce samedi, le gouvernement a, depuis le début de la législature, dépensé quelque 40 milliards d’euros afin de soutenir sous diverses formes le pouvoir d’achat des ménages, au fil des crises successives qui ont marqué la législature Vivaldi. Et pourtant, cela paraît insuffisant. Et pourtant, il est attendu au tournant. Car de nouvelles demandes vont atterrir sur la table d’ici peu. Et cela indépendamment du débat présidentiel français où il sera également question de cela.